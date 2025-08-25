বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুলের ব্যাংক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের ব্যাংকিং লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সুমা ইসলামের হিসাবও পর্যালোচনা করছে সংস্থাটি।
বিএফআইইউ সূত্র জানায়, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকে শাহীনুল ও তাঁর স্ত্রীর দুটি অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, মিজানুর রহমান নামের এক ব্যক্তি গত মে মাসে শাহীনুলের হিসাবে নগদ ২৩ লাখ টাকা জমা দেন। একই ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর হিসাবে অন্য একদিন ২০ লাখ টাকা জমা দেন। এসব তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচ্চপর্যায়ে পাঠানো হয়েছে।
শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগও খতিয়ে দেখা হতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। এর মধ্যে রয়েছে এনা পরিবহনের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের পর প্রায় ১৯ কোটি টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া এবং একটি বেসরকারি ব্যাংকের অবলোপন করা ঋণে হস্তক্ষেপ। এদিকে গত ১৮ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর একাধিক আপত্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে তিনি ছুটিতে আছেন।
সরকার ইতিমধ্যে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে কমিটিকে। গত বছরের আগস্টে বিএফআইইউর তৎকালীন প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাসের পদত্যাগের পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাঁর জায়গায় নিয়োগ পান শাহীনুল ইসলাম।