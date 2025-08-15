নিরাপদ ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য দায়বদ্ধ সিটি ব্যাংক

আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা শুধু আর্থিক প্রবৃদ্ধির অংশীদার নই, বরং একটি সবুজ, নিরাপদ ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্যও দায়বদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান সিটি ব্যাংক। এই দায়িত্ববোধ থেকেই সিটি ব্যাংক কয়েক বছর ধরে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়নের পথে একের পর এক সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।
সিটি ব্যাংক নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে টেকসই অর্থায়নের মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি স্বল্প কার্বন নির্গমনকারী, পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে টেকসই অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সিটি ব্যাংক পুঁজি সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত
অবক্ষয়ের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায়ও সহায়তা করবে।
আমরা গর্বের সঙ্গে জানাতে চাই, সিটি ব্যাংক দেশের সবচেয়ে বড় বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। পাশাপাশি ২০২৪ সালে আমরা ১৩০ মেগাওয়াটের বেশি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছি। পরিবেশবান্ধব প্রকল্প অর্থায়নে আমাদের কার্যক্রমের আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো যশোর পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে অর্থায়ন, যেখানে বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছে।
খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০২৪ সালে আমরা ১ হাজার ২৩৭ কোটি টাকার বেশি অর্থায়ন করেছি, যার মাধ্যমে সরাসরি ১ লাখ ৮ হাজার ৮৮ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। কারখানার বর্জ্য থেকে পরিবেশদূষণ রোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় আমরা কম খরচে গ্রিন ঋণ প্রদান করছি। এই অর্থায়ন দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় আধুনিক বায়ু পরিশোধনব্যবস্থা এবং বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের জন্য।
আমরা ২০২৪ সালে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ১ হাজার ৯১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছি, যা নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া সিটি ব্যাংকে নারীদের জন্য নিবেদিত একটি বিশেষ ব্যাংকিং বিভাগ রয়েছে, যার নাম সিটি আলো। এই বিভাগ নারীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন অ-আর্থিক সুবিধাও দিয়ে থাকে। যেমন বিশেষ দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং পেশাগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ।
সিটি ব্যাংকের ন্যানো-লোন (সম্পূর্ণ কাগজবিহীন, পরিবেশবান্ধব ডিজিটাল ঋণ) আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে এগিয়ে নিচ্ছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সুবিধার আওতায় মোট ৫ লাখ ৬০ হাজার ১৬৭ জন গ্রাহকের মধ্যে ১ হাজার ৪৫২ কোটি টাকার বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
আমাদের সব গ্রাহককে বাধ্যতামূলকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা (ইসিআর-২০২৩), বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা (ইএসআরএম) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) পরিবেশ ও সামাজিক নীতিমালা মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করি, ব্যাংকের অর্থায়ন করা প্রতিটি প্রকল্প পরিবেশবান্ধব ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল।
করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের মাধ্যমে গত বছর আমরা ৭৯ হাজার ৪৯ জন উপকারভোগীর কাছে পৌঁছাতে পেরেছি। আমাদের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে ছিল জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন উদ্যোগ এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। টেকসই বিদ্যুৎ শক্তির প্রসারে আমরা সম্প্রতি আয়োজন করেছি দেশের প্রথম নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রদর্শনী। সিটি ব্যাংক তার জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশবিষয়ক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে প্রথম দেশি ব্যাংক হিসেবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে গঠিত বৈশ্বিক উদ্যোগ-নেট-জিরো ব্যাংকিং অ্যালায়েন্স এ যুক্ত হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রতি অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে সিটি ব্যাংক ২০২২ সাল থেকে নিয়মিত সাসটেইনেবিলিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে।
মোহাম্মদ ফিরোজ আলম
চীফ রিস্ক অফিসার (সিআরও), সিটি ব্যাংক