আজকের বিনিময় হার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দামও একই—১২২ টাকা ৩০ পয়সা। বিশ্ববাজারে ডলারের দাম কমলেও দেশের বাজারে কয়েক মাস ধরেই ডলারের দাম স্থিতিশীল।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে সব প্রধান মুদ্রার দর অপরিবর্তিত আছে। ইউরো, পাউন্ড, অস্ট্রেলীয় ডলার, ইয়েন, সিঙ্গাপুরি ডলার, ইউয়ান ও রুপি—সব কটি মুদ্রাই গতকাল যে দামে কেনাবেচা হয়েছে, আজও সেই দামে কেনাবেচা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত দামের চেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

