আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। গত সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবারের মতো আজও দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৯০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৮৩ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৮৭ টাকা। গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে বেশির ভাগ মুদ্রার দাম বেড়েছে। আজ যেসব মুদ্রার দাম বেড়েছে, সেগুলো হলো ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান ও সিঙ্গাপুরি ডলার। দাম কমেছে কেবল অস্ট্রেলীয় ডলারের। দাম অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।