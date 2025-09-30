এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্সের বার্ষিক সভা

এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্সের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্প্রতি ঢাকায় কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানির চেয়ারম্যান কিবরিয়া গোলাম মোহামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য দেন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহ্ জামাল হাওলাদার। সভায় কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা সরাসরি ও ভার্চ্যুয়ালি অংশ নেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্স এ তথ্য জানিয়েছে।
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহ্ জামাল হাওলাদার সভায় কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।
সভায় কোম্পানির ব্যবসা ও সার্বিক সাফল্যের জন্য শেয়ারহোল্ডাররা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা কোম্পানির বিপণন ও ব্যবস্থাপনা দলকে ধন্যবাদ জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় কোম্পানির ২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। কোম্পানির বর্তমান পরিচালকদের এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করেন এবং পুনর্নির্বাচিত হন। এ ছাড়া সভায় ২০২৫ সালের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়।