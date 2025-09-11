ব্যাংক

আজকের বিনিময় হার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৭৫ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৭৫ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৭৫ টাকা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও গড় মূল্য সমান।

গত জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে। আগস্ট মাসেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। চলতি সেপ্টেম্বর মাসেও ডলারের দাম ওঠানামা করছে।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ মুদ্রার দাম কমেছে। আজ দাম কমেছে ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। দাম বেড়েছে কেবল অস্ট্রেলীয় ডলারের। অপরিবর্তিত আছে ইয়েন ও রুপির দাম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

