আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। গত মঙ্গলবারের তুলনায় আজ বাজারে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে। গতকাল বুধবার সরকারি ছুটি থাকায় বাজারে লেনদেন হয়নি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দামও একই—১২২ টাকা ৩০ পয়সা। বিশ্ববাজারে ডলারের দাম কমলেও দেশের বাজারে কয়েক মাস ধরেই ডলারের দাম স্থিতিশীল।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্রধারা দেখা যাচ্ছে। আজ দাম বেড়েছে ইউরো, অস্ট্রেলীয় ডলার ও রুপির। দাম কমেছে পাউন্ড, ইউয়ান, ইয়েন ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। অপরিবর্তিত রয়েছে ইউয়ানের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত দামের চেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।