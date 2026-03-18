আজ ও কাল কোন ব্যাংকের কোন শাখা খোলা

আজ বুধবার ও আগামীকাল বৃহস্পতিবার তৈরি পোশাকশিল্প–সংশ্লিষ্ট এলাকায় সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু আছে। মূলত পোশাকশ্রমিকদের বেতন–ভাতা পরিশোধের জন্য এই শাখাগুলো খোলা আছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রজ্ঞাপনে জানিয়েছে, পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে তৈরি পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন, বোনাস ও অন্যান্য ভাতা পরিশোধের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট কিছু শিল্পাঞ্চলে সীমিত পরিসরে ব্যাংক খোলা রাখা হবে। একই সঙ্গে রপ্তানি বিল কেনাবেচা কার্যক্রমও পরিচালিত হবে। এ নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীসহ আশুলিয়া, টঙ্গী, গাজীপুর, সাভার, ভালুকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের পোশাকশিল্প–সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাগুলো আজ ও আগামীকাল (১৮ ও ১৯ মার্চ) সীমিতসংখ্যক জনবল দিয়ে কার্যক্রম চালাবে।
ছুটির দিনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা–কর্মচারীরা বিধি অনুযায়ী ভাতা পাবেন বলেও নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাংক তার ওয়েবসাইটে কোন কোন শাখা খোলা আছে, তা ঘোষণা করেছে।
এই দুই দিন ব্যাংকের অফিস সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত। এর মধ্যে বেলা ১টা ১৫ মিনিট থেকে ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত জোহরের নামাজের বিরতি থাকবে। লেনদেন চলবে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত।
এখানে কিছু ব্যাংকের কোন কোন শাখা খোলা আছে, তা দেওয়া হলো—
প্রাইম ব্যাংক
১৮ মার্চ (বুধবার): আদমজী ইপিজেড শাখা (নারায়ণগঞ্জ), আশুলিয়া শাখা (ঢাকা), উত্তরার গরিব–এ–নেওয়াজ শাখা (ঢাকা) ও অক্সিজেন মোড় শাখা (চট্টগ্রাম)।
১৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার): আগ্রাবাদ শাখা (চট্টগ্রাম), নারায়ণগঞ্জ শাখা (নারায়ণগঞ্জ), গণকবাড়ী শাখা (সাভার) ও টঙ্গী শাখা (গাজীপুর)।
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ
১৮ ও ১৯ মার্চ: আগ্রাবাদ করপোরেট (চট্টগ্রাম), ঢাকার হেড অফিস কমপ্লেক্স করপোরেট, লোকাল অফিস ও নারায়ণগঞ্জ শাখা।
শুধু ১৮ মার্চ (বুধবার): খাতুনগঞ্জ করপোরেট (চট্টগ্রাম), রাজধানীর ফার্মগেট, উত্তরা ও সাভার ইপিজেড শাখা।
সিটি ব্যাংক
১৮ ও ১৯ মার্চ (উভয় দিন): জয়পুরহাট, দিনাজপুর, গোবিন্দগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, সৈয়দপুর, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া ও রংপুর শাখা।
ব্র্যাক ব্যাংক
১৮ মার্চ (বুধবার): গুলশান, আশুলিয়া, সাভার, নারায়ণগঞ্জ, আগ্রাবাদ, মিরপুর, রাজশাহী, উত্তরা, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা ও খুলনা শাখা।
১৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার): মতিঝিল, টঙ্গী, গণকবাড়ী, জয়দেবপুর, সিডিএ অ্যাভিনিউ (চট্টগ্রাম), রোকেয়া সরণি, রংপুর, ধানমন্ডি–২৭, বড় বাজার (খুলনা), গুলশান নর্থ অ্যাভিনিউ, যশোর ও সিদ্ধিরগঞ্জ শাখা।
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক
১৮ মার্চ (বুধবার): ঢাকা মেইন শাখা, আগ্রাবাদ শাখা, মতিঝিল শাখা, নারায়ণগঞ্জ শাখা, উত্তরা শাখা, শফিপুর শাখা ও বাইপাইল শাখা।
১৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার): ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখা।
প্রিমিয়ার ব্যাংক
১৮ ও ১৯ মার্চ: বনানী, গুলশান ও উত্তরা শাখা।
১৮ মার্চ (বুধবার): আগ্রাবাদ, বোর্ড বাজার, ভুলতা, পাঁচরুখী উপশাখা, ডাঙ্গা, ধানমন্ডি, দিলকুশা, জয়দেবপুর, মহাখালী, মাওনা ও নারায়ণগঞ্জ শাখা।
১৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার): কারওয়ান বাজার ও মতিঝিল শাখা।
(লেনদেনের সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত)
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক
১৮ মার্চ (বুধবার): আগ্রাবাদ, এমটিবি সেন্টার করপোরেট শাখা, দিলকুশা, সাভার, টঙ্গী, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোর ও লোহাগড়া শাখা।
১৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার): চন্দ্রা, গুলশান, জুবিলি রোড, নারায়ণগঞ্জ বিসিক, প্রিন্সিপাল শাখা, উত্তরা মডেল টাউন, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোর ও লোহাগড়া শাখা।
এনসিসি ব্যাংক
১৮ মার্চ: আগ্রাবাদ, মতিঝিল, দিলকুশা, মগবাজার, গুলশান, ইসলামী ব্যাংকিং গুলশান, উত্তরা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, দক্ষিণখান ও মালিবাগ শাখা।
১৯ মার্চ: ও আর নিজাম রোড, মতিঝিল, বারিধারা, সাভার, জয়দেবপুর ও বাইপাইল শাখা।