তেলবাহী জাহাজ কিনতে মবিল যমুনাকে ১,১৭০ কোটি টাকা দিয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক

দুটি সমুদ্রগামী ‘আফ্রাম্যাক্স’ অয়েল ট্যাংকার কিনতে মবিল যমুনা বা এমজেএল বাংলাদেশকে ৯৫ দশমিক ৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১ হাজার ১৭০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। আফ্রাম্যাক্স অয়েল ট্যাংকার হলো সমুদ্রে বাংলাদেশি পতাকাবাহী সর্ববৃহৎ জাহাজ। এই ঋণসুবিধা বাংলাদেশের কোনো বেসরকারি ব্যাংকের শিপিং ও পেট্রোলিয়াম অবকাঠামো খাতে সর্ববৃহৎ একক বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ। সম্প্রতি এমজেএল বাংলাদেশের সঙ্গে এ–সংক্রান্ত চুক্তি করেছে ব্র্যাক ব্যাংক। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ব্যাংকটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই চুক্তির অংশ হিসেবে এমজেএল বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই নিজেদের বহরে একটি ‘এমটি ওমেরা গ্যালাক্সি’ নামক আফ্রাম্যাক্স শ্রেণির তেলবাহী ট্যাংকার যুক্ত করেছে। প্রায় ১ লাখ ১৬ হাজার ডেডওয়েট টন (ডিডব্লিউটি) ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এ জাহাজ বাংলাদেশি পতাকা বহনকারী সর্ববৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলোকে সমুদ্র পরিবহনসেবা প্রদান করে এমজেএল বাংলাদেশ। এমজেএল বাংলাদেশ ‘এমটি ওমেরা লিবার্টি’ নামক আরেকটি আফ্রাম্যাক্স অয়েল ট্যাংকার কেনার উদ্যোগ নিয়েছে, যা বর্তমানে একটি বিশ্বখ্যাত জাহাজ নির্মাণ কারখানায় নির্মাণাধীন।
ব্র্যাক ব্যাংক আরও জানিয়েছে, ২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় মবিল হাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তারেক রেফাত উল্লাহ খান এবং এমজেএল বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মুকুল হোসেন। এ সময় ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারপারসন মেহেরিয়ার এম হাসান এবং এমজেএল বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আজম জে চৌধুরী, পরিচালক তানজিল চৌধুরীসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই অর্থায়ন সুবিধা এমজেএল বাংলাদেশকে নিজেদের বহরে আধুনিক জাহাজ যুক্ত করার সুযোগ দেবে, যা বাংলাদেশের সামুদ্রিক লজিস্টিক সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করবে।
এ উদ্যোগ সম্পর্কে ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি তারেক রেফাত উল্লাহ খান বলেন, ‘এই চুক্তি বহুদিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এটি শিপিং খাতে বাংলাদেশের কোনো বেসরকারি ব্যাংকের সর্ববৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রায় মেয়াদি ঋণ, যা বাংলাদেশি পতাকা বহনকারী সমুদ্রগামী জাহাজবহরে যুক্ত করবে দেশের সর্ববৃহৎ জাহাজ। এটি বৃহৎ পরিসরে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্র্যাক ব্যাংকের সক্ষমতারও প্রতিফলন। এই অর্থায়নসুবিধা সামুদ্রিক লজিস্টিক শক্তিশালী করার পাশাপাশি বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। সেই সঙ্গে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে।’