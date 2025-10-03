হ্যাকড হওয়া নিজস্ব অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ উদ্ধার করেছে বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। আজ শুক্রবার ভোরে পেজটি হ্যাক করে প্রোফাইল ও কভার ছবি পরিবর্তন করে নিজেদের লোগো দিয়েছিল একটি হ্যাকার গ্রুপ। বেশ কয়েক ঘণ্টা পেজটি ফেসবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।
জানা গেছে, আজ বিকেলে ফেসবুক পেজটি উদ্ধার করে ইসলামী ব্যাংক। বর্তমানে পেজটি দেখা যাচ্ছে। এই পেজের অনুসারীর সংখ্যা ৩৯ লাখ।
জানতে চাইলে ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের ফেসবুক পেজটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমার মেটার সঙ্গে এ নিয়ে কাজ করছি আশা করছি, আজ রাতের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নতুন করে পেজটি চালানো সম্ভব হবে।’
আজ ভোরে ইসলামী ব্যাংকের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ হ্যাক করার পর একটি পোস্টে হ্যাকার গ্রুপ লিখেছে, ‘বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকের তৎপর কর্তৃপক্ষের অনৈতিক আচরণে এমএস ৪৭০ এক্স তাদের পেজের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। হাজার হাজার কর্মীর ভবিষ্যৎ রক্ষা করা হবে। অবিলম্বে অন্যায় চাকরিচ্যুতির বিষয়টি পুনর্বিবেচনার ঘোষণা দেওয়া হোক।’ পরে অবশ্য লেখাটি মুছে দেওয়া হয়।