১ ফেব্রুয়ারি থেকে মুনাফা তুলতে পারবেন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকেরা: গভর্নর

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকেরা তাঁদের আমানতের বিপরীতে মাসভিত্তিক মুনাফা তুলতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। এ ছাড়া চলতি বছর থেকে বাজারভিত্তিক হারে মুনাফা দেওয়া হবে।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, পাঁচ ব্যাংকের গ্রাহকদের লেনদেন শিগগিরই স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
গভর্নর বলেন, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক নিয়ে বিভিন্ন মহলে কিছু অসন্তোষ দেখা দিয়েছে; এসব নিরসনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনো পরিকল্পনাই শতভাগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এসব সমস্যা ধীরে ধীরে চিহ্নিত হয় এবং সেগুলো সমাধানে কাজ করা হয়। তবে কিছু মহল একীভূত ব্যাংকের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
আহসান এইচ মনসুর আরও বলেন, সব আমানতকারীর মূল আমানত নিরাপদ থাকবে এবং তা পর্যায়ক্রমে ফেরত দেওয়া হবে। এ বিষয়ে আগেও জানানো হয়েছে। বর্তমানে গ্রাহকেরা যেকোনো স্কিম থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা তুলতে পারছেন।
গভর্নর জানান, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে সম্পূর্ণ বাজারদরে মুনাফা দেওয়া হচ্ছে। এক বছরের বেশি মেয়াদি আমানতে মুনাফার হার ৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং এক বছরের কম মেয়াদি আমানতে ৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
আমানতকারীদের স্বার্থকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান গভর্নর। সরকার দুই বছরের জন্য যে ৪ শতাংশ সহায়তা দিচ্ছে, তাতে অতিরিক্ত প্রায় ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। তাই কেউ যেন গুজবে বিভ্রান্ত না হয়।
আহসান এইচ মনসুর আরও বলেন, আমানতকারীরা প্রতি ছয় মাস অন্তর এক লাখ টাকা ঋণ নিতে পারবেন। এর মাধ্যমে তারা আমানতের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। এতে তাঁদের টাকার চাহিদা মিটবে।