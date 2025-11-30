পাঁচ ইসলামি ব্যাংকে ২০% বেতন কমানোর পরামর্শ বাংলাদেশ ব্যাংকের

একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা পাঁচ ইসলামি ব্যাংকের কর্মীদের বেতন-ভাতা কমানোর পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব ব্যাংক বেতন-ভাতার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তারল্য সহায়তা চেয়েছিল, তখনই এই পরামর্শ দেওয়া হয় ব্যাংক পাঁচটিকে।
ব্যাংকগুলো এখন এই পরামর্শ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি দেয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বশীল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
একীভূত হতে যাওয়া ওই পাঁচ ব্যাংক হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলো তারল্যসংকটের কারণে গ্রাহকেরা টাকা তুলে সমস্যায় পড়ছেন, কর্মীদের বেতন দিতেও হিমশিম খাচ্ছে।
গত বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক সদর দপ্তরে ওই পাঁচ ব্যাংকের প্রশাসকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ব্যাংক পাঁচটি বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য এক হাজার কোটি টাকা তারল্য সহায়তা চেয়েছিল। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার অনুমোদন দেয়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, এসব ব্যাংকের পেছনে আর বেশি টাকা ঢালতে চায় না বাংলাদেশ ব্যাংক। এ জন্য খরচ কমিয়ে আনতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে সরকার থেকে মূলধনের টাকা আনার প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। দ্রুত একীভূত করে নতুন ব্যাংকের যাত্রা শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
জানা যায়, পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’ গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। ব্যাংকটি যাতে টিকে থাকে, এ জন্য খরচ কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বেতন কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
পাঁচ ব্যাংকে প্রায় ১৬ হাজার কর্মী রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এই পাঁচটি ব্যাংককে প্রায় ৩৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা তারল্য সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এই অর্থ ফেরত দিতে পারেনি।
জানা গেছে, ব্যাংকগুলো একীভূত হওয়ার পর আমানতকারীরা দুই লাখ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন। সাধারণ আমানতকারীদের অর্থ পরিশোধের সময়সূচি জানানো হবে। ক্ষুদ্র আমানতকারীদের অর্থ পরিশোধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
নতুন ব্যাংকের সাত সদস্যের পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। এই পর্ষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। পর্ষদের অন্য সদস্যরা হলেন অর্থ বিভাগের সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব এম সাইফুল্লাহ পান্না, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামাল উদ্দিন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ রাশেদুল আমিন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব শেখ ফরিদ।
জানা যায়, নতুন এই ব্যাংকে সমানসংখ্যক স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হবে। তাঁদের মধ্যে পেশাদার ব্যাংকার, হিসাববিদ ও আইনজীবী থাকবেন। এ ছাড়া সার্চ কমিটির মাধ্যমে এমডিসহ শীর্ষ পর্যায়ের যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারি আমলা নয়, তাঁরাই মূলত ব্যাংকটি পরিচালনা করবেন।