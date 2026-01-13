ব্যাংক

আজকের বিনিময় হার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও গড় দাম একই, ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। গতকাল সোমবারও একই দাম ছিল। গত বছরের জুলাই থেকে চলতি জানুয়ারি পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে অধিকাংশের দাম বেড়েছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। আজ কোনো মুদ্রার দাম কমেনি। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইউয়ানের দাম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

আরও পড়ুন