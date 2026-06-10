ইসলামী ব্যাংকের নবনিযুক্ত পর্যবেক্ষক আশরাফুল ইসলাম
ইসলামী ব্যাংকের নবনিযুক্ত পর্যবেক্ষক আশরাফুল ইসলাম
ব্যাংক

ব্যাংকারদের উদ্বেগের পর ইসলামী ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চেয়ারম্যান নিয়োগের পর নানা বিতর্ক ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসিতে এবার পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটিরই নির্বাহী পরিচালক মো. আশরাফুল আলমকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্তটি জানিয়েছে। মো. আশরাফুল আলম ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পাশাপাশি বিভিন্ন কমিটির সভায়ও অংশ নেবেন।

এর আগে আজ সকালে ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি) ইসলামী ব্যাংকে চলমান অস্থিরতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। তাদের মতে, ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান সমস্যার দ্রুত সমাধান হলে তাতে ব্যাংক খাতের জন্য ভালো হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানান এবিবির চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মাসরুর আরেফিন। এরপর ব্যাংকটিতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, ব্যাংক কোম্পানি আইনে দেওয়া ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক মো. আশরাফুল আলমকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসিতে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছে। ব্যাংকটির সার্বিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, এর স্বার্থ সংরক্ষণ, আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা ও বৃহত্তর জনস্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ নিয়োগ দেওয়া হয়। পর্যবেক্ষক হিসেবে মো. আশরাফুল আলম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভাসহ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন এবং ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে পর্যবেক্ষক নিয়োগের এই পদক্ষেপ ব্যাংকটির কার্যক্রমে আস্থা ও শৃঙ্খলা আরও সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঈদের আগে শেষ কর্মদিবসে ইসলামী ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান এম জুবায়দুর রহমান পদত্যাগ করেন। তাঁকে বাংলাদেশ ব্যাংক স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। একই দিন রাত ৯টায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর মো. খুরশীদ আলমকে ইসলামী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়।

এর পর থেকে সচেতন গ্রাহক ফোরামের ব্যানারে নতুন চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবিতে ইসলামী ব্যাংকের ঢাকার দিলকুশার প্রধান কার্যালয়ের সামনে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে একদল গ্রাহক। এরই মধ্যে জাতীয় সংসদে গতকাল মঙ্গলবার ইসলামী ব্যাংক নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে বির্তক হয়।

এদিকে বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংক আবারও টাকার সংকটে পড়েছে। চেয়ারম্যান নিয়োগের পর নানা বিতর্ক ও চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকটি থেকে গ্রাহকেরা গত এক সপ্তাহে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি তুলে নিয়েছেন। গ্রাহকের চাহিদা সামাল দিতে গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ১০ হাজার কোটি টাকা ধার চেয়েছে ব্যাংকটি। তবে এখনো সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আরও পড়ুন