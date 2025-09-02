নগদের সাবেক এমডি তানভীর আহমেদসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (এমএফএস) নগদ-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। তানভীর আহমেদ ছাড়া তাঁর পরিবারের সদস্য ও নগদের সাবেক কর্মকর্তাসহ মোট ১৩ জনের ব্যাংক জব্দ করা হয়।
গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়ে হিসাব জব্দের নির্দেশ দেয়। তাদের আর্থিক অনিয়ম অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর ধারাবাহিকতায় ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।
ব্যাংক হিসাব জব্দের তালিকায় আছেন তানভীর আহমেদের বাবা মো. ওবায়েদুল্ল্যাহ পনির, মা নাহিদ আক্তার ও তাঁদের পরিবারের সদস্য সাদাফ রোকসানা ও রোকসানা কাশেম। এ ছাড়া নগদের সাবেক কর্মকর্তা মো. সাফায়েত আলম, মো. তাওফিকুর রহমান, মারুফুল ইসলাম, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ, তৈফুর রহমান, মুশফিকুর রহমান ফকির ও তারেক হাসান সরদারের হিসাবও জব্দ করা হয়েছে।
হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী, গ্রাহক সম্পর্কিত তথ্যসহ (কেওয়াইসি) ওই সব ব্যক্তির লেনদেনসহ যাবতীয় তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার নগদে প্রশাসক নিয়োগ দেয়। এর আগেই পালিয়ে যান নগদের উদ্যোক্তাসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের বেশির ভাগ ব্যক্তি। প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার পর নিরীক্ষায় উঠে আসে, নগদ লিমিটেডে বড় ধরনের জালিয়াতি হয়েছে। ভুয়া পরিবেশক ও এজেন্ট দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক জালিয়াতি এবং অতিরিক্ত ইলেকট্রনিক অর্থ বা ই-মানি তৈরি করেছে। এসব কারণে ২ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকার হিসাব মিলছে না বলে বিভিন্ন সূত্র বলছে। এ ঘটনায় ২৪ জনকে আসামি করে মামলা করে বাংলাদেশ ব্যাংক।
এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, নগদকে বেসরকারি খাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রতিষ্ঠানটির জন্য বিনিয়োগকারী খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।