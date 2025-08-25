আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম অ্যাপনির্ভর সেবা চালু করল ইউনাইটেড ফাইন্যান্স

গ্রাহকদের অ্যাপনির্ভর সেবা দিতে ‘ইউনাইটেড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন’ বা ‘উমা’ নামে নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ফাইন্যান্স। আজ সোমবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের নতুন এ অ্যাপের উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, উমা অ্যাপের মাধ্যমে একজন গ্রাহক এখন সহজেই সঞ্চয় বা আমানত হিসাব খুলতে পারবেন। পাশাপাশি অ্যাপে সঞ্চয় ও ঋণের তথ্য এবং হিসাব বিবরণীর সনদও পাওয়া যাবে। ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের সব ধরনের সেবার জন্য আবেদনও করা যাবে অ্যাপের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে এ অ্যাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবুল আহসান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নাজমুল হাসান, পরিচালক খন্দকার জায়েদ আহসান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে আয়োজকেরা জানান, দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইউনাইটেড ফাইন্যান্সই প্রথম গ্রাহকদের জন্য অ্যাপনির্ভর সেবা চালু করেছে। অ্যাপটি তৈরি করেছে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রযুক্তি দল।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নাজমুল হাসান বলেন, ‘আমাদের ৬৪ জেলার আমানতকারীরা এখন ঘরে বসেই উমা অ্যাপ ব্যবহার করে নতুন হিসাব খুলতে পারবেন। এ জন্য আর আমাদের কার্যালয়ে এসে সহায়তা নিতে হবে না। ভবিষ্যতে আমরা উমা অ্যাপে ধাপে ধাপে আরও নতুন সুবিধা যুক্ত করব। যাতে গ্রাহকেরা ঘরে বসেই ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের সব ধরনের সেবা নিতে পারেন।’
অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা শুধু মুনাফার জন্য নয়, সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে কাজ করে আসছি। নারী উদ্যোক্তা ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়নসহ বিভিন্ন খাতে অর্থায়ন করছে আমাদের প্রতিষ্ঠান। মূলত গ্রাহকের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই আমরা অ্যাপ চালুর এ উদ্যোগ নিয়েছি। আগে যেসব কাজের জন্য গ্রাহকদের শাখায় যাওয়া বা কর্মকর্তাদের ফোন করার ঝামেলা ছিল, এখন আর তা করতে হবে না।’
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, উমা অ্যাপটি নিরাপত্তার দিক থেকেও শক্তিশালী। অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে আজ থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকেরা আজ থেকেই এ অ্যাপ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন।