সম্প্রতি রাজধানীর নিকুঞ্জে অবস্থিত প্রাইম টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ নামের নতুন ক্রেডিট কার্ডের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রাইম ব্যাংকের কনজিউমার ব্যাংকিং বিভাগের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এম নাজিম এ চৌধুরী এবং ভিসার কান্ট্রি ম্যানেজার সব্বির আহমেদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন
দেশের প্রথম ফি ছাড়া ক্রেডিট কার্ড চালু করল প্রাইম ব্যাংক

বাণিজ্য ডেস্ক

বেসরকারি খাতের প্রাইম ব্যাংক দেশে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ ফি ছাড়া ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। সম্প্রতি রাজধানীর নিকুঞ্জে অবস্থিত প্রাইম টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ নামের এই ক্রেডিট কার্ডের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রাইম ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, প্রাইম ব্যাংকের কনজিউমার ব্যাংকিং বিভাগের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এম নাজিম এ চৌধুরী এবং ভিসার কান্ট্রি ম্যানেজার সব্বির আহমেদ কার্ডটির মোড়ক উন্মোচন করেন। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ ক্রেডিট কার্ডটি হলো একটি ভিসা সিগনেচার কার্ড, যা কোনো রকম ইস্যু ফি, বার্ষিক ফি, রিনিউয়াল বা নবায়ন ফি, ইএমআই প্রসেসিং ফি, এমএফএস ট্রান্সফার ফি কিংবা গোপন কোনো চার্জ ছাড়াই গ্রাহকদের জন্য প্রিমিয়াম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবে। দেশের ক্রেডিট কার্ডের বাজারে এটি এ ধরনের প্রথম উদ্যোগ। এই কার্ডে কোনো ধরনের ফি থাকছে না।

এ ছাড়া দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে কার্ডটিতে একটি খাঁজ তথা ব্লাইন্ড নোচ রাখা হয়েছে, যা এটিকে সবার জন্য সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তুলবে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা, গ্রাহকবান্ধব সুবিধা ও স্বচ্ছ ফি কাঠামোর সমন্বয়ে ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ দেশের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের নতুন এক অভিজ্ঞতা দেবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, গ্রাহকেরা ওয়েবসাইটে অথবা নিকটস্থ যেকোনো প্রাইম ব্যাংক শাখায় গিয়ে সহজেই এই কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ভিসার বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক এবং প্রাইম ব্যাংকের বিশ্বস্ত সেবার সমন্বয়ে ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ বাংলাদেশের ক্রেডিট কার্ড শিল্পে এক নতুন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রাইম ব্যাংক দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান। গতকাল সোমবার প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকার স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) এই ব্যাংকের ১০ টাকা ফেস ভ্যালু বা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি শেয়ার ২৯ টাকায় কেনাবেচা হয়।

