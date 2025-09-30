ট্রাস্ট ব্যাংকের গুলশান নর্থ শাখা উদ্বোধন

আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় ট্রাস্ট ব্যাংক ঢাকার গুলশান-২–এর ডরিন টাওয়ারে ব্যাংকের নতুন গুলশান নর্থ শাখা চালু করেছে। শাখাটির উদ্বোধন করেন ট্রাস্ট ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মো. হাকিমুজ্জামান। এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান জামান চৌধুরীসহ পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল মো. হাকিমুজ্জামান ট্রাস্ট ব্যাংকের ধারাবাহিক অগ্রগতি ও ব্যাংকিং খাতে উদ্ভাবনী সেবা প্রদানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘ট্রাস্ট ব্যাংক সারা দেশে নির্ভরযোগ্য, গ্রাহকবান্ধব ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নতুন শাখা উদ্বোধনের মাধ্যমে ব্যাংকটি জনগণকে সেবা প্রদানে আরও সক্ষম হবে। পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’