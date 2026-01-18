আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ বাজারে ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩৫ পয়সা। সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ৩৩ পয়সা; গড় দাম ১২২ টাকা ৩৪ পয়সা। গত বছরের জুলাই থেকে চলতি জানুয়ারি পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে মিশ্র চিত্র দেখা যাচ্ছে। দাম বৃদ্ধির তালিকায় আছে পাউন্ড ও অস্ট্রেলীয় ডলার। দাম কমেছে ইউরো, রুপি, ইউয়ান ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। অপরিবর্তিত আছে ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।