বিতর্কিত ভিডিও: বাধ্যতামূলক ছুটিতে বিএফআইইউ প্রধান

শর্টস

সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কিত ভিডিও ছড়ানোর জেরে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও দুজন নির্বাহী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। এর আগে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে এনায়েত উল্লাহর ব্যাংক হিসাব থেকে ১৯ কোটি টাকা উত্তোলনের অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ করেন। গত বছর মাসুদ বিশ্বাস পদত্যাগের পর শাহীনুল ইসলাম বিএফআইইউ প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন।

