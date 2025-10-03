হুন্দাই গাড়িতে ছাড় পাবেন প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহকেরা

হুন্দাই গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় পাবেন প্রাইম ব্যাংক পিএলসির গ্রাহকেরা। বাংলাদেশে হুন্দাই গাড়ির অনুমোদিত প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক হলো ফেয়ার টেকনোলজি লিমিটেড। তারা প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহকদের ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে সম্প্রতি একটি চুক্তি করেছে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক এ তথ্য গণমাধ্যমকে জানিয়েছে। এতে বলা হয়, ঢাকায় প্রাইম ব্যাংকের করপোরেট কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তিটি সই হয়। চুক্তি অনুযায়ী, প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহকেরা বাংলাদেশে হুন্দাই গাড়ি ক্রয়ে বিশেষ ছাড় উপভোগ করবেন। গ্রাহকদের আরও উন্নত সেবা ও প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল সুবিধা প্রদানে নেওয়া এ উদ্যোগ প্রাইম ব্যাংকের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।
প্রাইম ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসইভিপি) ও হেড অব ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন মামুর আহমেদ এবং ফেয়ার গ্রুপের হেড অব ট্রেজারি মো. জাহিদুল কবীর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রাইম ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইভিপি) ও হেড অব কার্ডস অ্যান্ড রিটেইল অ্যাসেট জোয়ার্দার তানভীর ফয়সাল এবং ফেয়ার গ্রুপের হেড অব মার্কেটিং জে এম তসলিম কবীরসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই চুক্তির মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক তার গ্রাহক ও কর্মীদের প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকারকে আরও সুসংহত করেছে। এই উদ্যোগ প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহকদের সামগ্রিক ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে।