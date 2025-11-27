ব্যাংক

আজকের বিনিময় হার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে। টানা কয়েক দিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির পর গত দুই দিনে ডলারের দাম অপরিবর্তিত ছিল। তারপর গতকাল বুধবার ডলারের দাম কমে। আজও সেই ধারাবাহকিতা বজায় আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৫২ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ৪০ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ৪৩ পয়সা। গত জুলাই থেকে চলতি নভেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে কোনো মুদ্রার দাম কমেনি। যেসব মুদ্রার দাম বেড়েছে তার মধ্যে আছে—ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

