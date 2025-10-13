অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক

৫ ব্যাংক একীভূতকরণ

বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির প্রচারণা গুজব ও ভিত্তিহীন, সতর্ক করল অর্থ মন্ত্রণালয়

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

পাঁচটি ইসলামি ধারার ব্যাংক একীভূত করা হলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, এমন প্রচারণাকে সম্পূর্ণ গুজব ও ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা বলেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন মর্মে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছে একটি স্বার্থান্বেষী মহল। বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়, এমন কোনো সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেনি। ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘বিষয়টি সম্পূর্ণ গুজব ও ভিত্তিহীন।’ এ ধরনের বিভ্রান্তিকর গুজবের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

গত বৃহস্পতিবার সংকটে পড়া পাঁচটি বেসরকারি ব্যাংক একীভূত করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংককে নিয়ে এখন নতুন একটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক গঠন করা হবে।

নতুন ব্যাংকের জন্য নাম প্রস্তাব করা হয়েছে দুটি—‘ইউনাইটেড ইসলামিক ব্যাংক’ ও ‘সম্মিলিত ইসলামিক ব্যাংক’। ব্যাংকটি পরিচালিত হবে বাণিজ্যিকভাবে ও পেশাদারির ভিত্তিতে।

