ইসলামী ব্যাংকের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ হ্যাকড

বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির অফিশিয়াল ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ হ্যাকড হয়েছে। হ্যাক করার পর ফেসবুক পেজটির প্রোফাইল ও কভার ছবি পরিবর্তন করে নিজেদের লোগো দিয়ে দিয়েছে হ্যাকার গ্রুপ।
হ্যাকার গ্রুপ একটি পোস্টে লিখেছে, ‘বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকের তৎপর কর্তৃপক্ষের অনৈতিক আচরণে এমএস ৪৭০ এক্স তাদের পেজে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। হাজার হাজার কর্মীর ভবিষ্যৎ রক্ষা করা হবে। অবিলম্বে অন্যায় চাকরিচ্যুতির পুনর্বিবেচনা ঘোষণা করা হোক।’ যদিও পরে এই পোস্টটি মুছে দেওয়া হয়।
আজ শুক্রবার ভোরে ইসলামী ব্যাংকের ফেসবুক পেজ হ্যাক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।
জানতে চাইলে ইসলামী ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ ভোরে আমাদের ফেসবুক পেজটি হ্যাক হয়েছে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এটা উদ্ধার করার। আশা করছি, খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটা উদ্ধার করা সম্ভব হবে।’
সর্বশেষ তথ্য হচ্ছে, হ্যাকড হওয়া ইসলামী ব্যাংকের ফেসবুক পেজটি বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।