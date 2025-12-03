আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে। টানা কয়েক দিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির পর গত সপ্তাহের বুধবার ডলারের দাম কমে। চলতি সপ্তাহেও ডলারের দাম কমার ধারা অব্যাহত ছিল। আজ আবার তা কিছুটা বাড়ল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩০ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ২৫ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ২৭ পয়সা। গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্রধারা দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগ মুদ্রার দাম আজ বেড়েছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, ইউয়ান ও অস্ট্রেলীয় ডলার। দাম কমেছে পাউন্ড ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।