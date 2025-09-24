আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৭৭ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৭৪ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৭৫ টাকা।
গত জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে। আগস্ট মাসেও সে ধারা অব্যাহত ছিল। চলতি সেপ্টেম্বরেও ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্র ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ইউরো, পাউন্ড ও অস্ট্রেলীয় ডলারের। দাম কমেছে ইউরো ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। অপরিবর্তিত আছে ইউয়ান ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।