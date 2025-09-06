মুদ্রার বিনিময় হার ও বাড়তি মাশুলে প্রবাসীদের ক্ষতি ১৮ হাজার কোটি টাকা

মুদ্রার বিনিময় হার, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উচ্চ মাশুল ও বিভিন্ন ধরনের সেবার বিপরীতে লুকানো মাশুলের কারণে ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫৭ বিলিয়ন বা ৫ হাজার ৭০০ কোটি ডলার অপচয় হয়েছে। একই কারণে গত বছর বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৪৮ কোটি ডলার। প্রতি ডলারের বিনিময়মূল্য ১২২ টাকা হিসাবে দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৮ হাজার কোটি টাকার বেশি।
আজ শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নালা। বাংলাদেশে নিজেদের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আজ শনিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এই সংবাদ সম্মেলন। সেখানে নালা জানিয়েছে, ২০২৪ সালে প্রবাসীরা ২ হাজার ৬৯০ কোটি ডলার বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে অতিরিক্ত খরচের (উচ্চ ও লুকানো মাশুল এবং মুদ্রার বিনিময় হার কম হওয়া) কারণে তারা কম পেয়েছে ১৬ হাজার ২০০ কোটির টাকার বেশি, যা চলতি অর্থবছরের বাজেটের প্রায় ২ শতাংশ।
সংবাদ সম্মেলনে নালা বাংলাদেশের হেড অব গ্রোথ মাহমুদুল হাসান বলেন, প্রবাসী আয় পাঠানোর প্রক্রিয়ায় যেন লুকায়িত ও বাড়তি কোনো খরচ না থাকে এবং এই আয় বিতরণে যাতে কোনো ধরনের বিলম্ব না ঘটে, সে জন্য তাঁরা কাজ করছেন। প্রবাসীদের জন্য ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জে গিয়ে টাকা পাঠানো অনেক সময় ঝামেলাপূর্ণ। তা ছাড়া এ জন্য অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয়। নালা অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসীরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ঘরে বসে সর্বোচ্চ বিনিময় হারে এবং সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।
নালা জানিয়েছে, বর্তমানে তাদের অ্যাপ ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানিসহ বিশ্বের ২১টি দেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠানো যায়। ২০২১ সালে চালু হওয়া এই অ্যাপের ব্যবহারকারী এরই মধ্যে ৫ লাখ ছাড়িয়েছে।