আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম কমেছে। গতকালের মতো আজও বাজারে ডলারের দাম কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দামও একই—১২২ টাকা ৩০ পয়সা। বিশ্ববাজারে ডলারের দাম কমলেও দেশের বাজারে কয়েক মাস ধরেই ডলারের দাম স্থিতিশীল।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে। আজ ইউরো, পাউন্ড, অস্ট্রেলীয় ডলার, সিঙ্গাপুরি ডলার ও ইউয়ানের দাম সামান্য কমেছে। অপরিবর্তিত আছে জাপানি ইয়েন ও রুপির দাম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত দামের চেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

