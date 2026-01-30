এক বছরে বিকাশে এসেছে ২০ হাজার কোটি টাকার প্রবাসী আয়

মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশের মাধ্যমে গত বছর (২০২৫ সাল) প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২০ হাজার কোটি টাকার প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন। সব মিলিয়ে ৪১ লাখ বিকাশ অ্যাকাউন্টে বা হিসাবে এই টাকা এসেছে, যা এর আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। সম্প্রতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বিকাশ।
বিকাশ জানিয়েছে, বর্তমানে ১৭০টির বেশি দেশ থেকে ১৩৫টি আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অপারেটরের (এমটিও) মাধ্যমে প্রবাসীরা বিকাশে দেশে তাঁদের আয়ের অর্থ পাঠাতে পারছেন। এসব প্রবাসী আয় দেশের ২৭টি ব্যাংকে সেটেলমেন্ট হয়ে প্রতি হাজারে ২৫ টাকা সরকারি প্রণোদনাসহ দেশে থাকা প্রিয়জনের বিকাশ হিসাবে পৌঁছে যায়।
২০২৫ সালে দেশে প্রবাসীরা ব্যাংক মাধ্যমে প্রায় ৩৩ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন। ২০২৪ সালের তুলনায় এই অর্থ ২২ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে একই সময়ে মোবাইল আর্থিক সেবার (এমএফএস) মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠানোর পরিমাণ বেড়েছে ৯০ শতাংশের বেশি।
বিকাশ জানায়, প্রবাসী আয়ের হিসাব রাখার প্রক্রিয়া সহজ করতে বিকাশ অ্যাপে যুক্ত হয়েছে রেমিট্যান্স স্টেটমেন্ট সেবা। এর ফলে প্রবাসীর স্বজনেরা তাঁদের বিকাশ হিসাবের স্টেটমেন্ট খুব সহজেই নিতে পারছেন, যা আয়কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রেও সহায়ক হচ্ছে।
বিকাশ আরও জানায়, বিকাশ হিসাবের মাধ্যমে আসা প্রবাসী আয় দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সহযোগী ব্যাংকগুলোর আড়াই হাজারের বেশি এটিএম বুথ থেকে ক্যাশ আউট করতে পারছেন গ্রাহকেরা। এসব এটিএম বুথ থেকে হাজারে মাত্র সাত টাকা খরচ করে সেবা গ্রহণ করছেন প্রবাসীর স্বজনেরা। বিকাশ অ্যাপ থেকেই চারটি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ডিপিএস (ডিপোজিট পেনশন স্কিম) খোলার সুযোগ পাচ্ছেন প্রবাসীর স্বজনেরা। এ ছাড়া প্রবাসী আয় দিয়ে ইউটিলিটি বিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফি ও কেনাকাটার পেমেন্টসহ বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের সুবিধা পাওয়া যায়।