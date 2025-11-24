আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম সামান্য কমেছে। টানা কয়েক দিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির পর আজ ডলারের দাম কমল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৫৮ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ৫৫ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ৫৫ পয়সা। গত জুলাই থেকে চলতি নভেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে কোনো মুদ্রার দাম বাড়েনি। যেসব মুদ্রার দাম কমেছে তার মধ্যে আছে ইউরো, পাউন্ড ও সিঙ্গাপুরি ডলার। অপরিবর্তিত আছে ইউয়ান, ইয়েন ও অস্ট্রেলীয় ডলার।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।