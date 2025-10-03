ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
ইসলামী ব্যাংকের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ আবারও হ্যাকড হয়েছে

ইসলামী ব্যাংকের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ আবারও হ্যাকড হয়েছে। এবারও একই হ্যাকার গ্রুপ ব্যাংকটির ফেসবুক পেজ হ্যাক করেছে। তারা আজ শুক্রবার রাত নয়টার দিকে ইসলামী ব্যাংকের ফেসবুক পেজ হ্যাক করে বলে জানা গেছে।

এর আগে আজ শুক্রবার ভোরে ‘এমএস ৪৭০এক্স’ নামের এই হ্যাকার গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ হ্যাক করে। বিকেলে পেজটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় ইসলামী ব্যাংক। কয়েক ঘণ্টা পরে হ্যাকাররা আবার সেটি তাদের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

জানা গেছে, আজ শুক্রবার ভোরে পেজটি হ্যাক করে ইসলামী ব্যাংকের প্রোফাইল ও কভার ছবি পরিবর্তন করে নিজেদের লোগো বসিয়ে দেয় ওই হ্যাকার গ্রুপ। বেশ কয়েক ঘণ্টা পেজটি ফেসবুকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিকেলে ফেসবুক পেজটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে ইসলামী ব্যাংক। তখন পেজটি দেখা যায়। এই পেজের অনুসারীর সংখ্যা ৩৯ লাখ।

প্রথম দফায় ইসলামী ব্যাংকের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ হ্যাক করার পর একটি পোস্টে হ্যাকার গ্রুপ লিখেছে, ‘বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকের তৎপর কর্তৃপক্ষের অনৈতিক আচরণে এমএস ৪৭০ এক্স তাদের পেজের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। হাজার হাজার কর্মীর ভবিষ্যৎ রক্ষা করা হবে। অবিলম্বে অন্যায় চাকরিচ্যুতির বিষয়টি পুনর্বিবেচনার ঘোষণা দেওয়া হোক।’ পরে অবশ্য লেখাটি মুছে দেওয়া হয়।

