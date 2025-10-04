দক্ষ ব্যাংক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এখন বড় চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘দেশের ব্যাংকগুলোর “কোর ব্যাংকিং সিস্টেম” বেশির ভাগ ভারতের। এ ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এ ছাড়া দক্ষ ব্যাংক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেশে এখন ভালো ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও ব্যাংকারদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবু সবচেয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণ হয় কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ব্যাংক খাতে প্রশিক্ষণ ও জনবল উন্নয়নে বড় ধরনের যে বিনিয়োগ দরকার, আমাদের সেই সক্ষমতা নেই।’
রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলের বলরুমে আজ শনিবার সন্ধ্যায় আর্থিক খাতের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ফিন্যান্সিয়াল এক্সিলেন্সের (ফিনএক্সেল) ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন গভর্নর। অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ অতিথি ছিলেন। আর প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ব্যাংক খাতের কর্মকর্তাদের জন্য শুধু প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয়। তাঁদের মনের প্রশিক্ষণও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রশিক্ষিত কিন্তু অসৎ মানুষ অনেক সময় অপ্রশিক্ষিত মানুষের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের ও দেশের বেশি ক্ষতি করতে পারে।
এ সময় সালেহউদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, ‘আগামী তিন–চার মাসের মধ্যে আমাদের জন্য আরও চ্যালেঞ্জ আসবে। আমাদের অন্তত চেষ্টা করতে হবে, যাতে পরবর্তী সরকারের জন্য একটি কার্যকর পদচিহ্ন রেখে যাওয়া যায়। যদি পরবর্তী সরকার পদচিহ্ন অনুসরণ না করে, তাহলে জনগণই তাদের রাস্তায় নামিয়ে আনবে। ইতিহাসের আবারও পুনরাবৃত্তি হতে পারে। কারণ, জনগণ এখন খুব সচেতন। আমরা স্বীকার করি নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও নীতিনির্ধারণে আমাদের কিছু ঘাটতি আছে। মাত্র ১৪ মাসে আগের সব ভুল শুধরে ফেলা কঠিন। তাই জনগণের ধৈর্য দরকার। আমরা চেষ্টা করছি আগামী কয়েক মাসে কিছু মৌলিক সংস্কার কার্যকর করতে।’
গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, রাজনৈতিক প্রভাবও ব্যাংক খাতের সুশাসনে বড় বাধা। ব্যাংকগুলো প্রায়ই ঝুঁকি আগেভাগে মূল্যায়ন না করে একই ধরনের ব্যবসায় একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশের আর্থিক খাতের আকার জিডিপির মাত্র ৫২ থেকে ৫৩ শতাংশ। চীনে যেখানে এটি ২০০ শতাংশের বেশি এবং ভারতে প্রায় ১০০ শতাংশ। সেখানে বাংলাদেশের এই অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয়।
অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে ফিন্যান্সিয়াল এক্সিলেন্সের চেয়ারম্যান মামুন রশীদ বলেন, ‘আমরা ব্যাংকিং খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর সমাধান, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আলোচনার কৌশল ও সম্পর্ক ব্যবস্থাপনাসহ নানা বিষয়ে এক শর বেশি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছি।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ফিন্যান্সিয়াল এক্সিলেন্সের পরিচালক সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার ও হাবিবুর রহমান, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, বহুজাতিক ব্যাংক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের (এসসিবি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নাসের এজাজ বিজয়, অনন্ত গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান শরীফ জহির, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল প্রমুখ।