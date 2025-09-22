মার্কিন ডলার
২১ দিনে প্রবাসী আয় ছাড়াল ২ বিলিয়ন ডলার

চলতি মাসে প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ২১ দিনে দেশে দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, গতকাল রোববার পর্যন্ত চলতি মাসের প্রথম ২১ দিনে সব মিলিয়ে ২০৩ কোটি ১০ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি। গত বছরের ওই সময়ে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ছিল ১৬৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার।

ব্যাংকসংশ্লিষ্টরা জানান, গত বছরের আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈধ চ্যানেলে প্রবাসী আয় প্রবাহ বেড়েছে। এ ছাড়া ডলারের উচ্চ দামও বৈধপথে প্রবাসী আয় পাঠাতে উৎসাহিত করছে। এসব কারণে গত কয়েক মাস ধরেই রেমিট্যান্স আয় বেড়েছে। এর ব্যতিক্রম হয়নি চলতি সেপ্টেম্বর মাসেও।

চলতি (২০২৫-২৬) অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাই থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয় এসেছে ৬৯৩ কোটি ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে একই সময়ে এসেছিল ৫৭৭ কোটি ২০ লাখ ডলার। এক বছরের ব্যবধানে একই সময়ে আয় বেড়েছে ২০ শতাংশের বেশি।

বিদায়ী আগস্ট মাসে দেশে ২৪২ কোটি ২০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। গত বছরের আগস্ট দেশে এসেছিল ২২২ কোটি ৪১ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়। ফলে গত বছরের আগস্টের তুলনায় গত আগস্টে প্রবাসী আয়ে প্রায় ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে প্রবাসী আয়ে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত আছে। তাতে গত মার্চে প্রবাসী আয়ে রেকর্ড হয়। ওই মাসে ৩২৯ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল, যা এখন পর্যন্ত এক কোনো এক মাসে দেশে আসা সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। এরপর প্রবাসী আয় এক মাসে আর ৩০০ কোটি ডলার ছাড়ায়নি। প্রবাসী আয় বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, অর্থ পাচার কমে আসায় অবৈধ হুন্ডি ব্যবসা কমে গেছে। এ ছাড়া ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। এ জন্য বৈধ পথে আয় আসা বেড়েছে।

