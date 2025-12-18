আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ ডলারের দাম সামান্য বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে যেসব মুদ্রার দাম কমেছে, সেগুলোর মধ্যে আছে পাউন্ড, ইউরো, জাপানের ইয়েন, অস্ট্রেলীয় ডলার, সিঙ্গাপুরি ডলার। অপরিবর্তিত আছে ভারতীয় রুপি ও ইউয়ানের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।