আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন শেষ হয়েছে। গতকালের মতো আজও ডলারের দাম কমেছে। এ নিয়ে টানা কয়েক দিন ডলারের দাম কমল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ দশমিক শূন্য ৩ টাকা ও সর্বনিম্ন দাম ১২১ দশমিক ৯৭ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ দশমিক শূন্য ১ টাকা। গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে বেশির ভাগ প্রধান মুদ্রার দাম কমেছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। আজ কোনো মুদ্রার দাম বাড়েনি। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলা বাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠা–নামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠা–নামা করে।