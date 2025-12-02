আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে। টানা কয়েক দিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির পর গত সপ্তাহের বুধবার ডলারের দাম কমে। চলতি সপ্তাহেও ডলারের দাম কমার এই ধারা অব্যাহত আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ২৮ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ২৫ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ২৬ পয়সা। গত জুলাই থেকে ডিসেম্বরের পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্রধারা দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগ মুদ্রার দাম আজ অপরিবর্তিত আছে। দাম বেড়েছে কেবল ইউরোর। দাম কমেছে পাউন্ড ও অস্ট্রেলীয় ডলারের। অপরিবর্তিত আছে রুপি, ইউয়ান, ইয়েন ও সিঙ্গাপুরি ডলারের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।