ব্র্যাক ব্যাংকের আমানত বেড়েছে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা

চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ব্র্যাক ব্যাংকের শাখা নেটওয়ার্কে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার প্রকৃত আমানত প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমানতের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেটি আমানত সংগ্রহে ব্যাংকটির টেকসই অগ্রযাত্রার প্রতিফলন। কয়েক বছর ধরে ব্র্যাক ব্যাংকের শাখা নেটওয়ার্কের লক্ষণীয় আমানত প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংকটির শাখা নেটওয়ার্কের এমন মাইলফলক ব্যাংক খাতে আমানত সংগ্রহে নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করে চলেছে। আমানতের প্রবৃদ্ধির এই সাফল্য উদ্যাপনে ১৩ অক্টোবর ঢাকায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
ব্র্যাক ব্যাংক জানিয়েছে, শাখা নেটওয়ার্কের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তারেক রেফাত উল্লাহ খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ আশফাক।
এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ব্যাংকটির শাখা নেটওয়ার্কের আঞ্চলিক প্রধান, ক্লাস্টার হেড, শাখা ব্যবস্থাপকসহ উপস্থিত ছিলেন জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিক প্রধান (উত্তর) এ কে এম তারেক, জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিক প্রধান (দক্ষিণ) তাহের হাসান আল মামুন প্রমুখ।
ব্যাংকের এমন সাফল্যে গ্রাহক আস্থা এবং গ্রাহকদের সঙ্গে সুসম্পর্কের বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি তারেক রেফাত উল্লাহ খান বলেন, ‘গ্রাহকের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ককে আমরা আমানত সংগ্রহে সবচেয়ে বড় দক্ষতা হিসেবে দেখি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, চলতি বছরের বাকি সময়ে এবং সামনের বছরগুলোতেও আমানত প্রবৃদ্ধিতে আমাদের এমন সাফল্য অব্যাহত থাকবে।’