ব্যাংক

আজকের বিনিময় হার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। গতকালের মতো আজও ডলারের দাম কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ দশমিক ০৮ টাকা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ দশমিক ০২ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ দশমিক ০২ টাকা। গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে বেশির ভাগ প্রধান মুদ্রার দাম কমেছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। আজ কোনো মুদ্রার দাম বাড়েনি। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

