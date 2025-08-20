বিএফআইইউ প্রধানের ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন, যেভাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সরকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতর্কিত ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার জেরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আজ বুধবার সন্ধ্যায় চার সদস্যের এ কমিটি গঠন করে। চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি নিয়োগ পাওয়ার প্রায় সাড়ে সাত মাসের মাথায় শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে এই তদন্ত কমিটি গঠিত হলো।
তদন্ত কমিটির প্রধান করা হয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাইদ কুতুবকে। অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (তথ্যপ্রযুক্তি) মতিউর রহমান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিএফআইইউ প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে তদন্ত করে মতামতসহ প্রতিবেদন দিতে কমিটিকে সাত কার্যদিবস সময় দেওয়া হয়েছে।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ১২ আগস্ট সংস্থাটির আগের প্রধান মাসুদ বিশ্বাস পদত্যাগ করেন। এরপর পদটি শূন্য ছিল প্রায় পাঁচ মাস। পরে চলতি বছরের শুরুতে শাহীনুল ইসলামকে ওই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।
যেভাবে নিয়োগ পান শাহীনুল
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরকে প্রধান করে গঠিত পাঁচ সদস্যের কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাহীনুল ইসলামকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. সোহরাব হোসেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোহাম্মদ এ (রুমী) আলী, আইন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মহিউদ্দীন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক।
বিএফআইইউর প্রধান পদে নিয়োগের জন্য গত বছরের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটসহ একাধিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদন জমা দেন ২৭ জন প্রার্থী। প্রাথমিক বাছাই শেষে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ২০ জনের। গভর্নরের সভাপতিত্বে ১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সভায় তিনজনের নামের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়, যাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা ও মেধাক্রমের ভিত্তিতে প্রথম ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম। দ্বিতীয় ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের রংপুর কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম এবং তৃতীয় ছিলেন বিএফআইইউর নির্বাহী পরিচালক এ কে এম এহসান।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ বছরের ৯ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনের জন্য যে সারসংক্ষেপ পাঠায়, তাতে তিনজনের নামই উল্লেখ করা হয়। তবে তিনজনের মধ্যে প্রথম হওয়ার কারণে এ এফ এম শাহীনুল ইসলামকে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে সেই সারসংক্ষেপে সুপারিশ করা হয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা, সরকারের অর্থ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান–সংক্রান্ত কার্যক্রম বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধ–সংক্রান্ত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন আমলে নিয়ে কমিটির সদস্যরা তিনজনকে বাছাই করেন বলে সূত্রগুলো জানায়।
সম্প্রতি বিএফআইইউ প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের একাধিক বিতর্কিত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার জেরে গতকাল মঙ্গলবার আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নর ও দুজন নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিকে সহায়তা করবেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর গতকাল সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, বিএফআইইউ প্রধানকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তবে আজ তিনি অফিস করেছেন বলে বিএফআইইউ সূত্রে জানা গেছে।