আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে। টানা ছয় দিন দাম বাড়ার পর গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ডলারের দাম কমে। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে।
গত জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে। এ মাসেও সেই ধারা অব্যাহত আছে, যদিও মাত্রা কিছুটা কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৭৩ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৫৫ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৬৪ টাকা।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্র ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে আজ দাম বেড়েছে ইউরো, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। দাম কমেছে পাউন্ড ও রুপির। অপরিবর্তিত আছে ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।