অবসরে যাওয়া ব্যাংকাররাও এমডি হতে পারবেন

ফখরুল ইসলামঢাকা

সততা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করে অবসরে যাওয়া ব্যাংকাররাও এখন রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হতে পারবেন। এ জন্য বিদ্যমান রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের কিছু পদে নিয়োগ–সংক্রান্ত নীতিমালা বদলে নতুন নীতিমালা করতে যাচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

নতুন নীতিমালার নাম হবে ‘রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন নীতিমালা-২০২৫।’

রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের এমডি হওয়ার জন্য প্রথমবারের মতো গোয়েন্দা ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রতিবেদনকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে নীতিমালায়। বিদ্যমান ব্যবস্থায়ও উভয় ধরনের প্রতিবেদন নেওয়া হয়, তবে তা নীতিমালায় উল্লেখ নেই। এখন নীতিমালায় উল্লেখ করে দেওয়া হচ্ছে। এমডির পাশাপাশি বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ডিএমডি ও জিএম নিয়োগ ও পদোন্নতিতেও এই দুই প্রতিবেদন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

অবসরে যাওয়া ব্যাংকারদের মধ্য থেকে এমডি নিয়োগের বিধান যুক্ত করা হলে তাতে অবসরে যাওয়া ৬৫ বছরের কম বয়সী সাবেক ব্যাংকাররা এমডি হওয়ার সুযোগ পাবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে এই বিধান যুক্ত করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান। বাংলাদেশ ব্যাংকেরও এ বিষয়ে সম্মতি রয়েছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর প্রথম আলোকে বলেন, রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক, বিশেষায়িত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জিএম থেকে এমডিদের নিয়োগ ও পদোন্নতির যে নীতিমালা করছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, তাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সায় আছে। গভর্নর বলেন, ‘৫৯ বছর বয়সে অবসরে যান ব্যাংকাররা। যেহেতু তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং যেহেতু রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে ৬৫ বছর পর্যন্ত এমডি থাকা সম্ভব, ফলে উদ্যোগটিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এতে সৎ, নিষ্ঠাবান ও পরীক্ষিত ব্যাংকারদের জন্য ব্যাংক খাতে অবদান রাখার সুযোগ তৈরি হবে।’

বর্তমানে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে এমডি নিয়োগ দেওয়া হয় রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমডিদের মধ্য থেকে বা ডিএমডি থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নতুন যে নীতিমালা করছে, তাতে অবসরে যাওয়া এমডি ও ডিএমডিদেরও নিয়োগের জন্য বাছাই তালিকায় রাখা যাবে। এরই মধ্যে নীতিমালার খসড়ায় এসব বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

যোগাযোগ করলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক প্রথম আলোকে বলেন, ব্যাংক খাতের সার্বিক স্বার্থে নীতিমালাটির খসড়া তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। চলতি সপ্তাহেই প্রজ্ঞাপন আকারে তা জারি হতে পারে।

জানা গেছে, রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের এমডি হতে হলে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে এবং শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি থাকতে পারবে না—এমন ধারা যুক্ত হচ্ছে নীতিমালায়। গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত ফলাফলের ক্ষেত্রে এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার জিপিএ–৩ এর কম হতে পারবে না। অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় যে সিজিপিএ দেয়, তা ৪ পয়েন্ট মাত্রার ক্ষেত্রে ২ দশমিক ৫ এবং ৫ পয়েন্ট মাত্রার ক্ষেত্রে ৩–এর কম হলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

যাঁরা এমডি হতে চান, তাঁরা যদি অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত শিক্ষা নিয়ে থাকেন, তাহলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। বিদ্যমান নীতিমালায় এসব বিষয়ে কিছু বলা নেই।

খসড়া নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, এমডি হতে গেলে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ২০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পাশাপাশি ডিএমডি হিসেবে দুই বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতা লাগবে।

এমডি নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটিও বদলে যাচ্ছে। বর্তমান কমিটি ছয় সদস্যের, যা সাত সদস্যের হতে যাচ্ছে। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী অর্থমন্ত্রী হবেন বাছাই কমিটির চেয়ারম্যান। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থসচিব ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব হবেন সদস্য। সদস্যসচিব হিসেবে থাকবেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব।

নতুন বাছাই কমিটিতে ‘অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা’ এবং ‘প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব’—এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সদস্য হিসেবে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে জনপ্রশাসন সচিবকে। গভর্নর, অর্থসচিবসহ অন্য সদস্যরাও থাকছেন। বাছাই কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়োগ চূড়ান্ত করবেন ‘প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা’।

রাষ্ট্রমালিকানাধীন অগ্রণী ব্যাংকের এমডি ছিলেন সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ, তিনি বর্তমানে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান। নতুন নীতিমালার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, অবসরে যাওয়া ভালো ব্যাংকারদের জন্য এমডি হওয়ার সুযোগ তৈরি একটি ভালো উদ্যোগ। আর গোয়েন্দা প্রতিবেদন আগেও লাগত। এটা থাকতেই হবে। কারণ, আগে ভালো থাকলেও পরে কেউ রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন। দুদক প্রতিবেদনটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত। এমডিদের মাস্টার্স পাস থাকাটাও জরুরি। তবে ৫০ বছর বয়সের কম কেউ যেন এমডি হতে না পারেন, সেই বিধান থাকা উচিত। কারণ, অভিজ্ঞতার একটি দাম আছে।

ডিএমডি ও জিএম নিয়োগে নিয়ম বদল

রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিএমডি ও মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে পদোন্নতি অথবা আন্তব্যাংক বদলির মাধ্যমে নিয়োগ ও পদায়ন হবে। ডিএমডি হতে গেলে ২০ বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতা লাগবে। এর মধ্যে জিএম হিসেবে দুই বছর কাজ করা বাধ্যতামূলক। আর জিএম হতে গেলে মোট ১৮ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) পদে হতিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক।

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চতর পদে সরাসরি নিয়োগ করার বিধান আগেও ছিল, নতুন নীতিমালায়ও থাকছে। সে ক্ষেত্রে ডিএমডি পদের জন্য প্রিন্সিপাল অফিসার (পিও) পদে ১৭ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যা বর্তমানে ১৪ বছর আছে। সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (এসপিও) পদের জন্য ১৪ বছর, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) পদের জন্য ১১ বছর এবং ডিজিএম পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

জিএম পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেও পিও হিসেবে ১৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যা বর্তমানে ১২ বছর আছে। এ ছাড়া এসপিও পদে ৯ বছরের বদলে ১২ বছর এবং এজিএম পদে ৬ বছরের বদলে ৯ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ডিজিএম পদে ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকার কথা বলা হয়েছে, যে সুযোগ এত দিন ছিল না।

