স্ট্যানচার্টের খুচরা ব্যবসা কিনতে আগ্রহী ৬ ব্যাংক

বাংলাদেশের ভোক্তা ব্যাংকিং (রিটেইল) ব্যবসা বিক্রি করে দেবে বহুজাতিক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। এই ব্যাংকের রিটেইল ব্যবসা কিনতে শুরুতে আগ্রহ দেখিয়েছিল দেশের বেসরকারি খাতের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যাক ব্যাংক ও সিটি ব্যাংক। এখন নতুন করে স্ট্যানচার্টের ব্যবসা কিনতে আগ্রহী পূবালী ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক ও ডাচ্–বাংলা ব্যাংক। এর মধ্যে আগ্রহী কয়েকটি ব্যাংক ব্যবসাসংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের জন্য অপ্রকাশযোগ্য চুক্তিও (এনডিএ) স্বাক্ষর করেছে। বাকি ব্যাংকগুলোও এনডিএ স্বাক্ষরের জন্য আগ্রহ দেখিয়ে চিঠি দিয়েছে।