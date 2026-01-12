বিআইবিএমের নতুন মহাপরিচালক হলেন এজাজুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) নতুন মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. এজাজুল ইসলাম। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বিআইবিএম।
মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণের আগে এজাজুল ইসলাম বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিভাগে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ সময় তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি কমিটি, বৈদেশিক মুদ্রা নিলাম কমিটি এবং মানি মার্কেট অপারেশন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকে টানা ৩৩ বছরের বেশি সময় দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে এজাজুল ইসলামের। এ সময় তিনি মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি, বিনিময় হার নীতি, সুদহার নীতিসহ আর্থিক খাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের মুদ্রানীতি কাঠামো আধুনিকায়নে কাজ করেছেন এজাজুল ইসলাম। বিশেষ করে সুদহার করিডর পদ্ধতি চালু ও বাস্তবায়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি তারল্য ব্যবস্থাপনা, মানি মার্কেট অপারেশন এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক উপকরণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও উন্নয়নে অবদান রেখেছেন তিনি।
গবেষণার ক্ষেত্রেও এজাজুল ইসলামের পরিচিতি রয়েছে। দেশ-বিদেশের স্বীকৃত জার্নালে মুদ্রা, ঋণ, দেনা, বিনিময় হার, ব্যাংকিং, সুদহার ও সামষ্টিক অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর ৩৫টির বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।
এজাজুল ইসলাম মুদ্রা অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রিধারী। উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ সালে তিনি ‘বাংলাদেশ ব্যাংক গোল্ড মেডেল এমপ্লয়িজ’ স্বীকৃতি অর্জন করেন।