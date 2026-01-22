ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক
ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক
ব্যাংক

‘হেয়ারকাট’ পুরোটাই নয়, ৪% মুনাফা পাবেন ৫ ব্যাংকের আমানতকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

একীভূত পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীদের ২০২৪ ও ২০২৫ সালের জন্য মুনাফা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে কিছুটা সরে এসেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দুই বছরের জন্য ব্যাংকগুলোর আমানতকারীরা ৪ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।

এ ছাড়া চলতি বছর থেকে বাজারভিত্তিক মুনাফা দেওয়া হবে। ব্যাংকটি সাড়ে ৮ থেকে সাড়ে ১০ শতাংশ মুনাফার হার ঘোষণা করেছে। গতকাল বুধবার রাতে সব ব্যাংকের প্রশাসক বরাবর চিঠি দিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

এর আগে গত ১৪ জানুয়ারি সব ব্যাংকের প্রশাসককে চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছিল, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সব আমানতের কোনো মুনাফা নেই বলে বিবেচনা করা হবে। কেউ মুনাফা তুলে থাকলে ‘হেয়ারকাট’ তথা মূল থেকে সমন্বয় করা হবে। এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

এমন পরিস্থিতিতে এখন নতুন করে ৪ শতাংশ মুনাফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। শুধু ব্যক্তিগত ও মেয়াদি আমানতের ক্ষেত্রে এই মুনাফা কার্যকর হবে। অন্য আমানতকারীরা মুনাফা পাবেন না।

একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা ব্যাংকগুলো হচ্ছে এক্সিম, সোশ্যাল ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, গ্লোবাল ইসলামী ও ইউনিয়ন ব্যাংক। এসব ব্যাংকে প্রায় ৭৫ লাখ আমানতকারীর ১ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা জমা আছে।

আরও পড়ুন