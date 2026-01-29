আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের পঞ্চম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে। এ নিয়ে টানা দুই দিন ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩৮ পয়সা। সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ৩২ পয়সা, গড় দাম ১২২ টাকা ৩৪ পয়সা। গত বছরের জুলাই থেকে চলতি জানুয়ারি পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ মুদ্রার দাম কমেছে। এ তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, ইয়েন, সিঙ্গাপুরি ডলার, ইউয়ান ও রুপি। বেড়েছে কেবল অস্ট্রেলীয় ডলারের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত দামের চেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।