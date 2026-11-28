ব্যবসায়ীদের অর্থায়নের খরচ কমাতে নীতি সুদহার আরও কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর মোস্তাকুর রহমান।
মোস্তাকুর রহমান বলেন, ‘আমরা অর্থায়নের খরচ কমানোর চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে নীতি সুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট (শূন্য দশমিক ৫ শতাংশীয় পয়েন্ট) কমানো হয়েছে। মূল্যস্ফীতি যেহেতু কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে, ভবিষ্যতে এটি আরও কমানোর চিন্তা আমরা করতেই পারি।’
আজ শনিবার মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর মোস্তাকুর রহমান।
দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে স্থানীয় ঋণপত্রের (লোকাল এলসি) তথ্য আদান–প্রদান আরও দ্রুত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করার প্ল্যাটফর্ম ‘বাংলাদেশ রিয়েল-টাইম ট্রেড অ্যারেঞ্জমেন্ট-বার্তা’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি অতিথি ছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে ব্যাংকঋণের সুদের হার কমানোর উদ্যোগ নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একে নীতি সুদহার বা রেপো রেট বলে। গত ৩১ জুলাই এই নীতি সুদহার ১০ শতাংশ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে নীতি সুদহার নির্ধারণ করা হয় ৯ দশমিক ৫০ শতাংশে।
নীতি সুদহার কমালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আগের তুলনায় কম সুদে অর্থ ধার নিতে পারবে। এতে গ্রাহক পর্যায়েও ঋণের সুদহার কমবে বলে আশা করা হয়।
নীতি সুদহার কমানোর মূল লক্ষ্য হলো বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা।
নীতি সুদহার কমালে ব্যাংকগুলো উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের সুদের হার কমানোর সুযোগ পাবে। এতে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে, যা ব্যবসাবাণিজ্য বাড়াতে সহায়ক হবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। যা সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে কাজে লাগবে। নীতি সুদহার কমালে বেসরকারি খাতে, বিনিয়োগ কর্মসংস্থান বাড়লে বাজারে অর্থের প্রবাহ বাড়তে পারে। যা মূল্যস্ফীতিকে বাড়িয়ে দিতে পারে।
গভর্নর জানান, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে কারসাজির সুযোগ বন্ধ করতে স্বয়ংক্রিয় নিলামব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী এক মাসের মধ্যে এ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন গভর্নর।
গভর্নর বলেন, ‘আমরা মুক্তবাজার ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি। এ জন্য এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করছি, যাতে পুরো লেনদেনপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হয়। এখানে কেউ দেখতে পাবেন না বিক্রেতা কে, ক্রেতা কে। ফলে কারসাজির সুযোগ থাকবে না। আশা করছি, এক মাসের মধ্যে এই নিলামপ্রক্রিয়া চালু করতে পারব। এতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত বাজারদর পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করি।’
অনুষ্ঠানে গভর্নর মোস্তাকুর রহমান জানান, নতুন ‘বার্তা’ প্ল্যাটফর্মটি উচ্চমাত্রার সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তৈরি করা হয়েছে। চালুর আগে এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারদের প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. ফজলুল হক, বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, ফুটওয়্যার, লেদারগুডস অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের (এবিবি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হাসান ও. রশীদ।