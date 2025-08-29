৪০০ মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিল শাহ্জালাল ব্যাংক

২০২৪ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪০০ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়েছে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক। এসব শিক্ষার্থী এখন দেশের বিভিন্ন কলেজ তথা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০০ জন ছাত্র এবং ২০০ জন ছাত্রী। এই ৪০০ শিক্ষার্থীকে তাঁদের কোর্স সম্পন্ন করতে মোট ২ কোটি ২০ লাখ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
গত বুধবার শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের করপোরেট প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন ৫০ জন শিক্ষার্থী সশরীর এসে বৃত্তির অর্থ গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট ৩৫০ জন শিক্ষার্থীর বৃত্তির অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে ও কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুছ ও মহিউদ্দিন আহমেদ; পরিচালক মো. সানাউল্লাহ সাহিদ, মো. আব্দুল বারেক, আব্দুল হালিম, আক্কাচ উদ্দিন মোল্লা, খন্দকার শাকিব আহমেদ ও ফকির আখতারুজ্জামান; স্বতন্ত্র পরিচালক নাসির উদ্দিন আহমেদ ও মো. রিয়াজুল করিম। এ ছাড়া ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) ইমতিয়াজ ইউ আহমেদ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ডিএমডি) এম এম সাইফুল ইসলাম, এসইভিপি মোহাম্মদ আশফাকুল হক, সিএফও মো. জাফর ছাদেক, ইনভেস্টমেন্ট মনিটরিং বিভাগের প্রধান রুমানা কুতুবুদ্দিন, ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান মো. আমজাদ হোসেন এবং জনসংযোগ ও ব্যাংক ফাউন্ডেশনের ইনচার্জ কে এম হারুনুর রশীদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ বলেন, সত্যিকারের মেধাবীরাই দেশকে একদিন সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। এই মেধাবীদের যথাযথভাবে পরিচর্যা করা দরকার। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ২০০৬ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে আসছে। অদূর ভবিষ্যতেও মেধাবীদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের সাহায্যের হাত অব্যাহত থাকবে ইনশা আল্লাহ। তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের সৎকর্মের মাধ্যমে তাঁদের জীবন গড়ে তোলার পাশাপাশি আলোকিত মানুষ হওয়ার পরামর্শ দেন।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ বলেন, ‘শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের এই বৃত্তি শুধু মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা নয়; বরং তাঁদের অনুপ্রেরণা, সাহস ও উৎসাহ প্রদান। আমরা চাই ভবিষ্যতে তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পড়াশোনায় গভীর মনোনিবেশ করে নিজের, পরিবারের, সমাজের ও সর্বোপরি দেশের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করবেন।’