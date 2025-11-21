মার্কিন ডলার
মাসের প্রথম ১৮ দিনে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে ৩১ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চলতি নভেম্বরে প্রবাসী আয়ের গতি বেড়েছে। প্রথম ১৮ দিনে ১৯০ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। এই আয় গত বছরের নভেম্বরের একই সময়ের তুলনায় ৩১ শতাংশ বেশি। গত বছরের নভেম্বরে প্রথম ১৮ দিনে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৪৬ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ১ হাজার ২০৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। গত বছরের এই সময়ে রপ্তানি আয় এসেছিল ১ হাজার ৪০ কোটি ডলার। সেই হিসাবে চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত প্রবাসী আয় বেড়েছে ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২৪–২৫ অর্থবছরে দেশে মোট ৩ হাজার ৩৩ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। তার আগের ২০২৩–২৪ অর্থবছরে এসেছিল ২ হাজার ৩৯১ কোটি ডলারের প্রবাসী আয়। গত দুই মাসে আড়াই বিলিয়ন ডলার করে প্রবাসী আয় এসেছে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী আয়ের ঊর্ধ্বমুখী ধারা স্থানীয় টাকার মান স্থিতিশীল রাখা ও আমদানি ব্যয় মেটানোয় সহায়তা করাসহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ভালো থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকে এখন বৈদেশিক মুদ্রার মোট রিজার্ভ বেড়ে সম্প্রতি ৩২ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলার ছাড়ায়। তবে বর্তমানে রিজার্ভের পরিমাণ ৩১ বিলিয়ন ডলার।

