আজ রোববার চলতি সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কমেছে। গত জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৫০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ২৫ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৩৯ টাকা।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্র ধারা দেখা যাচ্ছে। কিছু মুদ্রার দাম বেড়েছে, কিছু মুদ্রার কমেছে; অপরিবর্তিত আছে একাধিক মুদ্রা। দাম বাড়ার তালিকায় আছে পাউন্ড ও অস্ট্রেলীয় ডলার। অপরিবর্তিত আছে ইয়েনের দাম। দাম কমেছে রুপি, ইউরো, ইউয়ান ও সিঙ্গাপুরি ডলারের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ ওঠানামা করে।