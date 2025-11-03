ডিজিটাল ব্যাংক খুলতে চায় কারা কারা

ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৩টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা, মোবাইল অপারেটর, মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।
বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্সের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু করে। আবেদন জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর। পরে সময়সীমা বাড়িয়ে ২ নভেম্বর পর্যন্ত করা হয়। গতকাল রোববার ছিল আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ১৩টি প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের জন্য আবেদন করেছে। এগুলো হলো ব্রিটিশ বাংলা ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসি, এর সঙ্গে আছেন সাংবাদিক শাইখ সিরাজ; ডিজিটাল ব্যাংকিং অব ভুটানের উদ্যোক্তা ভুটানের ডিকে ব্যাংক; আমার ডিজিটাল ব্যাংকের উদ্যোক্তা ২২টি ক্ষুদ্রঋণ দাতা সংস্থা; ৩৬ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসির উদ্যোক্তা ১৬ ব্যক্তি; বুস্টের উদ্যোক্তা রবি আজিয়াটা লিমিটেড; আমার ব্যাংকের উদ্যোক্তা কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা; অ্যাপ ব্যাংকের উদ্যোক্তা যুক্তরাজ্যপ্রবাসী কয়েক ব্যক্তি।
এ ছাড়া নোভা ডিজিটাল ব্যাংকের উদ্যাক্তা বাংলালিংকের মূল প্রতিষ্ঠান ভিওন ও স্কয়ার; মৈত্রী ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসির উদ্যোক্তা ক্ষুদ্রঋণ দাতা সংস্থা আশা; জাপান বাংলা ডিজিটাল ব্যাংকের উদ্যেক্তা ডিবিএল গ্রুপ; মুনাফা ইসলামী ডিজিটাল ব্যাংকের উদ্যোক্তা আকিজ রিসোর্স; বিকাশ ডিজিটাল ব্যাংকের উদ্যোক্তা বিকাশের শেয়ারধারীরা এবং উপকারী ডিজিটাল ব্যাংকের উদ্যোক্তা আইটি সলিউশন লিমিটেড।